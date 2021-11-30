Дорогу креативу: предложения РСПП по совершенствованию рынка интеллектуальных прав нашли отзыв в Минэке

Министерство экономического развития скорректирует дорожную карту ТДК «Интеллектуальная собственность» в соответствии с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Подробности — в материале «Известий».

Диалог состоялся

Часть пунктов будет включена в дорожную карту уже в этом году, другие, после более глубокой проработки, — в первом квартале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. «РСПП обратился к первому зампреду правительства Андрею Белоусову с рядом сутевых предложений по изменению делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Андрей Рэмович в августе этого года дал поручение Министерству экономического развития проработать предложения РСПП, поскольку счел их значимыми для развития российских предприятий и рынка интеллектуальной собственности. По итогам анализа этих предложений Минэкономразвития представило проект обновления дорожной карты» , — отметил Андрей Кричевский.

По словам эксперта, открытость к диалогу с бизнес-сообществом со стороны министерства стала положительным прецедентом. « Впервые Минэкономразвития внимательно отнеслось к предложениям предпринимательского сообщества по вопросам интеллектуальной собственности. К сожалению, несмотря на серьезное отношение к этой сфере первого зампреда правительства России, ряд ведомств пока к этой работе относится весьма поверхностно. Во многом именно поэтому уже многие годы не удается устранить барьеры развития рынка », — отметил Андрей Кричевский.

По его словам, в первую очередь контрпродуктивна позиция Минфина, который не хочет менять сложившуюся в сырьевой экономике модель фискальной нагрузки под запросы креативных индустрий, даже не пытаясь при этом оценить их экономический потенциал для страны и те доходы, которые интеллектуально емкие отрасли смогут обеспечить бюджету при благоприятном налоговом режиме на старте их развития.

В чем суть предложений РСПП

Три предложения РСПП войдут в дорожную карту еще до конца 2021 года. Так, объекты авторских и смежных прав предлагается разрешить свободно использовать в системах машинного обучения в научных целях с запретом распространения созданных с использованием таких систем результатов без согласия правообладателей. Все виды сделок с интеллектуальными правами, согласно дорожной карте, должны быть освобождены от НДС, то есть на них предлагается распространить правовой режим, который уже себя оправдал в сфере кинопроизводства, разработки российского программного обеспечения, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Также предлагается уточнить подсудность споров об интеллектуальных правах: если эти споры носят экономический характер, то их должны рассматривать арбитражные суды.

К другим предложениям РСПП, которые требуют подготовки более глубокого финансово-экономического обоснования, заместитель министра экономического развития Владислав Федулов планирует вернуться в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет об изменении порядка исчисления затрат налогооблагаемой базы по НДС для компаний, приобретающих интеллектуальные права у российских правообладателей. Вернется Минэкономразвития и к вопросу уплаты взносов во внебюджетные фонды на все виды авторских вознаграждений. На этом предложении также давно настаивает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и поддерживает Роспатент.

Также принято решение поддержать и включить в Дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, утвержденную совместным решением ЦБ РФ и Правительства РФ, предложения по созданию экспериментального правового режима, который позволит апробировать и внедрить новые методики оценки залогоспособности объектов интеллектуальных прав и апробировать методику оценки дисконтированного денежного потока на целом ряде объектов, а также по отнесению ликвидной интеллектуальной собственности, по которой прогнозируется стабильный поток лицензионных платежей, к обеспечению II категории качества.

Чего ожидать креативной индустрии в 2022 году

По словам Андрея Кричевского, в первом квартале 2022 года предполагается вернуться и к еще трем инициативам РСПП, которые пока не вошли в проект дорожной карты. Прежде всего, речь идет о необходимых изменениях в работе Роспатента. Предпринимательское сообщество давно говорит о необходимости расширения возможностей судебной защиты, то есть о том, что у бизнеса должна быть возможность обращаться сразу в суд, минуя административный орган — Палату по патентным спорам. Общеизвестность товарных знаков, по мнению предпринимателей, также должна признаваться в судебном, а не административном порядке. Наконец, давно назрела необходимость в процедуре предрегистрационной публичной оппозиции на промышленные образцы — это необходимый шаг для развития российской индустрии дизайна.