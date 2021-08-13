На миноритарной ноте: РСПП раскритиковал законопроект о покупке пакетов акций

Ряд положений законопроекта о приобретении крупных пакетов акций, разработанного Минэкономразвития, ущемляет права мажоритариев (владельцев контрольного пакета) , считает бизнес. Это следует из отзыва Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Известия». В частности, союз не устроило, что в случае, если покупатель большого пакета не направил оферту миноритариям (собственники, которые не являются контролирующими лицами организации), они получат дополнительные права. Кроме того, законопроект обязывает лиц, контролирующих половину и больше акций компании, предлагать миноритариям выкуп, даже если их доля увеличивается на 1%. Реформа в этой сфере давно назрела, а законопроект еще далек от финального вида, говорят эксперты. Впрочем, в нынешней редакции он вносит неопределенность в регулирование, добавляют специалисты.

Власть миноритариям

Минэкономразвития работает над поправками в законопроект «Об акционерных обществах (АО)» уже несколько лет. Последние корректировки, касающиеся реформирования института покупки крупных пакетов акций, были внесены ведомством в июле 2021 года . На новую версию законопроекта дал свой отзыв РСПП.

В доработанном проекте сохранилась ключевая идея отказа от определения «аффилированные лица» — покупатели крупных пакетов — в пользу понятия «связанность между лицами». К связанным предлагается относить близких родственников, подконтрольных и контролируемых лиц, а также тех, кто «действует согласованно» на основе письменного или устного соглашения о покупке, контроле, голосовании или политике при управлении ПАО. Последнее стало объектом критики РСПП.

— Вызывают обеспокоенность признаки согласованных действий, включая возможное заключение соглашения в устной форме . Очевидно, что на практике возникнут значительные сложности с доказыванием этого факта, в связи с чем соответствующее положение становится фактически неприменимым, — говорится в отзыве.

На миноритарной ноте Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Кроме того, законопроект расширяет список случаев, когда получившее контроль над компанией лицо обязано направить остальным акционерам предложение о выкупе их акций . Такую оферту будут обязаны сделать и связанные лица, которые совместно превысили порог владения 30%, 50% или 75% голосующих акций или стали контролирующими.

При этом миноритарии получат новые права, если такое предложение направлено не будет . А именно: право требовать приобретения нарушителями всех или части ценных бумаг, принадлежащих миноритарию, а также возможность обратиться в суд с иском о возмещении убытков.

— Данные механизмы являются чрезмерными и ущемляют права мажоритарных акционеров. В действующей редакции закона об АО нарушитель уже подвергается значительным ограничениям в виде уменьшения количества акций, которыми он вправе голосовать, что является достаточной мерой воздействия, — уверены в РСПП.

Более того, по проекту, для случаев превышения 50% и 75% порога любое последующее приобретение голосующих акций (даже 1%) влечет обязанность по направлению предложения, обратили внимание в союзе. Непонятно, почему именно приобретение более 1% , а, например, не более 3%, 5% или 10%, должно обязывать направлять такое предложение, сказано в документе.

— Эти новеллы вводят совершенно новые ограничения, которые требуют детального обоснования и выверенного подхода, чтобы не допустить необоснованного ограничения экономической свободы акционера в приобретении дополнительных акций, — предупредили в РСПП.

На миноритарной ноте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Не устроило союз и положение законопроекта, которое предполагает, что исполнение обязательств лица, направившего оферту, должно обеспечиваться независимой гарантией.

— Такая необходимость слишком обременительна для приобретателя крупного пакета и требует от него несения существенных и зачастую неоправданных затрат. При этом на сделанное предложение могут откликнуться далеко не все акционеры, — следует из отзыва союза.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой прокомментировать позицию РСПП.

Избыточные привилегии

В целом законопроект был поддержан РСПП с замечаниями, некоторые из которых являются существенными , заявил «Известиям» вице-президент союза Александр Варварин.

— Законопроект не сбалансирован, поскольку в нем доминируют идеи защиты миноритариев за счет лишения мажоритартных акционеров ряда привычных инструментов или усложнения их использования, — пояснил он.

На миноритарной ноте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Фактически единственное новшество, которое представляет интерес для контролирующих акционеров, — это возможность по итогам обращения в Банк России и при соблюдении ряда условий получить освобождение от необходимости направлять обязательное предложение.

В Ассоциации юристов России согласились с претензиями РСПП. Как заявила ее член Оксана Соболева, законопроект Минэка действительно предлагает миноритариям избыточные привилегии, а понятие согласованности лиц вносит неопределенность в регулирование. Ясности не добавляет и тот факт, что в законопроекте отсутствуют критерии признания устойчивой долгосрочной общей политики (это тоже один из критериев согласованности), добавила эксперт. При этом она отметила, что реформирование законодательства о покупке крупных пакетов акций давно назрело.

Регулированию покупки крупных пакетов акций требуется актуализация в соответствии с лучшими мировыми практиками, поэтому в целом инициатива Минэка разумна, заявил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Вместе с тем защита миноритариев — распространенная практика, которая реализована в подавляющем большинстве ведущих мировых юрисдикций.

Впрочем, права неконтролирующих акционеров в России соблюдаются не всегда. Эксперт привел такой пример: при продаже Сбербанка правительству оферта миноритариям была заменена на пункты об акционерном соглашении ЦБ и Минфина об управлении кредитной организацией. Согласно закону, оно заключалось для защиты прав неконтролирующих акционеров и преемственности управления.

На миноритарной ноте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков