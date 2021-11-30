Центробанк спрогнозировал падение спроса на ипотеку в РФ к 2030 году

В 2026-2030 годах в России ожидается падение спроса на ипотеку. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в подготовленной регулятором аналитической записке «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».

Как сказано в документе, опубликованном 29 ноября на сайте ЦБ РФ, снижение спроса на данный вид кредитования объясняется активным стимулированием ипотеки в настоящее время.

По данным регулятора, после 2025 года спрос на ипотечные кредиты на новостройки может резко обвалиться, так как большинство граждан к тому времени уже оформят займы. В этой связи популярность ипотеки будет расти только вместе с улучшением общего финансового состояния населения страны, а также по мере взросления младшего поколения. Таким образом, уточняет Центробанк, прирост будет составлять порядка 250 тыс. семей в год.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что Центральный банк сохранил прогноз роста кредитования и ипотеки в 2021 году. Так, в текущем году регулятор ждет рост розничного кредитования в России на 21–25%, в то время как объем ипотечных кредитов может вырасти на 23–27%. По словам главы ЦБ, рост кредитования при этом примерно в два раза больше, чем рост номинальных зарплат.

17 ноября управляющий партнер международного агентства элитной недвижимости Savills Дмитрий Халин заявил, что рост ипотечного кредитования по итогам 2021 года в РФ может составить до 30% по отношению к прошлому году. По его словам, ипотека становится одним из ключевых способов финансирования сделок с недвижимостью.

2 ноября Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике, отмечая, что ожидается медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.

Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% запустили в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.