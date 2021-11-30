Конгрессмены обеспокоились «Обзором ядерной политики» Байдена

Администрация президента США Джо Байдена работает над документом «Обзор ядерной политики», который вызвал у конгрессменов-республиканцев обеспокоенность. Группа парламентариев направила обращение с призывом учесть «вызовы» России и Китая при разработке документа, сообщает RT 30 ноября.

«По мере того, как подготовка администрацией «Обзора ядерной политики» движется к завершению, крайне важно, чтобы в рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие идеи, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность, формирующуюся в результате поразительного наращивания ядерного и обычного военного потенциала Китаем, а также продолжающейся модернизации ядерных арсеналов Россией и ее всё более агрессивной позиции в Европе», — говорится в письме республиканцев.

Свое обращение они направили руководству Пентагона, Госдепартамента, Национальной разведки. Авторы письма призвали глав ведомств объективно оценить факты и проконтролировать при составлении «Обзора» мнения союзников США и «всё более опасную стратегическую обстановку», а также оценить состояние ядерных сил страны в сравнении с модернизацией вооружений Москвы и Пекина.

В письме подчеркивается, какой геополитический сдвиг с момента окончания холодной войны происходит сейчас, поэтому текущий «Обзор ядерной политики» может стать одним из важнейших в истории страны.

28 ноября научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс заявила, что российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями. Анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

21 ноября генерал ВКС США признал продвинутость РФ и КНР в гиперзвуковом оружии. По его мнению, США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве.