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Эксперт предупредила о возможной угрозе российско-китайского союза Западу

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Российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями. Такое заявление 28 ноября сделала изданию The Sun научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.

Анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

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«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — сказала Соукинс.

Один из читателей издания (пользователь JustAnotherVoice) отметил, что удивляться в этой связи не приходится.

«Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же», — сказал он.

С иронией прокомментировал военную мощь России в сравнении с другими государствами пользователь J.R.Schwarzenhammer.

«Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Всё равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах», — отметил он.

Ранее, 21 ноября, генерал ВКС США признал продвинутость РФ и КНР в гиперзвуковом оружии. По его мнению, США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве.

3 ноября Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

В октябре завершились испытания «Циркона» с подводной лодки. Была выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск».

Об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем в октябре сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, в августе Пекин осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году.

«Циркон» — российская гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная дальность полета такой ракеты составляет 1 тыс. км, максимальная скорость — 2,65 км/сек.

«Цирконами» планируют оснастить фрегаты проекта 22350, многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск».

Кроме ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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