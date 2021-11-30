Первые итоги проведения тестирований среди неквалифицированных инвесторов показали, что почти 60% испытаний не были пройдены с первой попытки. Такие выводы можно сделать по результатам опроса брокерских компаний, проведенного СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА).

С 1 октября этого года неквалифицированные инвесторы, которые не желают ограничиваться самыми консервативными и надежными ценными бумагами, должны сдать тест. На экзамене им нужно ответить на вопросы об особенностях и рисках инструмента (по четыре на каждый). Для получения пятерки необходимо пройти испытание без единой ошибки.

Для подведения первых итогов тестирования СРО НФА провела опрос 127 брокерских компаний. Как показало исследование, с первой попытки более половины претендентов смогли сдать тест на знание следующих инструментов: структурные облигации (64,4% тестов), инвестпаи закрытых паевых инвестиционных фондов (62%), облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ (58,7%), ценные бумаги российских эмитентов, которые их иностранные структуры регистрируют за рубежом (80,6%).

Наихудшие результаты с первой попытки показали тесты по акциям, не включенным в котировальные списки (27%), иностранным акциям, требующим проведения тестирования (39,4%). По первому инструменту было получено и самое большое количество отрицательных результатов — более 60%.

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Проверка на порогах: неквалы провалили почти 60% тестов с первой попытки