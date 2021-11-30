Проверка на порогах: неквалы провалили почти 60% тестов с первой попытки

Первые итоги проведения тестирований среди неквалифицированных инвесторов показали , что справились экзаменуемые на троечку. Почти 60% испытаний не были пройдены с первой попытки. Такие выводы можно сделать по результатам опроса Национальной финансовой организации (СРО НФА), в котором приняли участие представители 127 брокерских компаний. Правда, в организации отметили, что сейчас результаты по некоторым инструментам оказались лучше, чем во время пилотов. И это может стать основанием для разработки дополнительных вопросов для тестов. Эксперты также отмечают, что в ряде случаев результаты превышают ожидания. По их мнению, это может означать, что тесты оказались слишком простыми или же брокеры нарушали конфиденциальность ответов при проведении испытаний. Тем более что наилучшие результаты были получены в ходе тестов на знание тех инструментов, которые приобретаются не напрямую на бирже, а через посредников — профучастников.

В доход и за границу

С 1 октября этого года неквалифицированные инвесторы, которые не желают ограничиваться самыми консервативными и надежными ценными бумагами, должны сдать тест. На экзамене им нужно ответить на вопросы об особенностях и рисках инструмента (по четыре на каждый). Для получения пятерки необходимо пройти испытание без единой ошибки.

Справка «Известий» Тестирование требуется пройти для вложения в эти инструменты: — акции, не включенные в котировальные списки; — иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного перечня; — облигации российских и иностранных эмитентов (два вида инструментов) с кредитным рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ, в отношении российских бумаг и при отсутствии рейтинга; — облигации со структурным доходом; — структурные облигации; — паи закрытых паевых инвестиционных фондов; — ETF, доходность по которым привязана к индексу из утвержденного перечня; — производные финансовые инструменты; — договоры репо; — необеспеченные сделки с использованием средств брокера, то есть с предоставлением так называемого плеча; — сделки на рынке Forex.

Для подведения первых итогов тестирования СРО НФА провела опрос 127 брокерских компаний , входящих в организацию. Как показало исследование, наибольший интерес инвесторы проявили к инструментам, которые позволяют вкладываться в иностранные ценные бумаги (22% тестирований), высокодоходные облигации (порядка 20%), акции, не включенные в котировальные списки (около 20%) . Проще говоря, на испытание решились неквалы, которые превыше всего ставят высокий доход, пренебрегая рисками.

Также популярными оказались инструменты, которые граждане в большинстве случаев покупают не напрямую на бирже, а через посредников (банки и брокеров). Например, это необеспеченные сделки (почти 16%) или структурные облигации, которые профучастники часто упаковывают в собственный инвестпродукт.

Справка «Известий» Без тестирования неквалы могут вложиться в: — акции российских и иностранных компаний из котировальных списков; — акции зарубежных компаний, которые входят в расчет известных биржевых индексов из перечня ЦБ; — гособлигации Российской Федерации (ОФЗ), за исключением облигаций с нефиксированным доходом; — корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом; — паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов.

Не сложилось

Однако не всегда высокому интересу сопутствовал успех в сдаче экзамена. С первой попытки более половины претендентов смогли сдать тест на знание следующих инструментов: структурные облигации (64,4% тестов), инвестпаи закрытых паевых инвестиционных фондов (62%), облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ (58,7%), ценные бумаги российских эмитентов, которые их иностранные структуры регистрируют за рубежом (80,6%).

Наихудшие результаты с первой попытки показали тесты по акциям, не включенным в котировальные списки (27%), иностранным акциям, требующим проведения тестирования (39,4%) . По первому инструменту было получено и самое большое количество отрицательных результатов — более 60%.

Результаты исследования НФА перекликаются с недавним опросом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), в соответствии с которым наибольшую осведомленность респонденты проявили по самым известным инструментам. Так, участники правильно выбрали определение из нескольких предложенных акций (87%) и облигаций (80%). А в случае с фьючерсами и опционами, например, верный ответ указали только 53% опрошенных.

Любопытно, что исследование было проведено среди участников программ повышения финграмотности. Директор АРФГ Вениамин Каганов пояснил, что, вероятно, не все курсы финпросвещения включают в себя достаточно информации о сложных продуктах.

Дополнительные вопросы

Изменения, видимо, потребуются не только программам финграмотности, но и тестированию неквалов. Как рассказал «Известиям» президент СРО НФА Василий Заблоцкий, процедура была введена недавно, и цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, корректно ли она функционирует. По словам главы СРО НФА, процент сдачи тестирований с первого раза примерно такой же, как показывали пилотные проекты . Однако по некоторым инструментам есть отклонения в большую сторону.

— Именно их в большей степени может коснуться разработка дополнительных вопросов в рамках процедуры тестирования, — отметил Василий Заблоцкий.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов также отметил, что его скорее насторожил высокий процент прохождения испытаний по некоторым инструментам.

— Это свидетельствует либо о хорошем знании инвесторов на рынке, либо о слишком простых тестах, — считает эксперт.

По его мнению, с легкостью сдать экзамен могут люди, которые всерьез и давно занимаются вложениями в фондовый рынок, а тем, у кого нет достаточного опыта и знаний, нужно еще разобраться в вопросе.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева обратила внимание на те продукты, которые потребители приобретают у посредников. Эксперт считает, что они склонны занижать риски в глазах частных инвесторов и переоценивать способность клиента принять обоснованное и взвешенное решение в свою пользу.

— Рынок инвестиций, несмотря на свою растущую популярность, всё еще недостаточно прозрачен и понятен потребителю. Причина тому — недостаточно высокий уровень финансовой культуры и необходимых знаний на финансовом рынке. Эти тезисы в том числе подтверждает и само исследование НФА: половине инвесторов пришлось объяснять необходимость тестирования и процедуру, существует вероятность несоблюдения брокерами конфиденциальности вариантов ответов как раз в процессе подготовки и проведения второго этапа тестирования , — прокомментировала Евгения Лазарева.

Она полагает, что более объективные данные могло бы дать дополнительное исследование незаинтересованной организацией по методу «тайного покупателя».

Но, как отметил Василий Заблоцкий, проведенное исследование показало, что в целом процедура реализуется участниками рынка в соответствии с положениями базового стандарта защиты прав инвесторов. А процент выявленных нарушений со стороны профессиональных участников рынка небольшой, подчеркнул он.