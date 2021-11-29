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Часть магазинов Natura Siberica возобновила работу

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На сегодняшний день 36 из 43 магазинов Natura Siberica возобновили свою работу. Также функционируют 37 магазинов Organic Shop. Об этом 29 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

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«Organic Shop начали открываться с 8 сентября, а теперь работают и Natura Siberica», — говорится в сообщении.

Когда откроются остальные магазины сети, в компании затруднились ответить, подчеркнув при этом, что «большая команда работает над тем, чтобы по максимуму восстановить работу точек продаж».

Ранее в этот же день стало известно, что новым президентом косметической компании Natura Siberica стал Михаил Сергеев, который до этого работал в Крымском федеральном университете (КФУ) и в инновационной сельскохозяйственной долине «Агрополис».

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе этого года. В начале 2000-х годов он основал компанию «Первое решение» и создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Затем запустил бренд Natura Siberica, первый магазин с таким названием открылся в 2012 году в Москве.

14 августа 2021 года сотрудники Natura Siberica разместили на сайте компании и в ее соцсетях открытое письмо, в котором пожаловались, что новый президент фирмы Сергей Буйлов отключил пропуска работникам и не пускает в офис совладельцев и наследников основателя группы. Сотрудники утверждали, что не хотят работать с новым руководством, а должности Буйлова нет в уставах фирмы.

31 августа Буйлов заявил, что эстонская OU Good Design, которой принадлежат товарные знаки брендов Natura Siberica, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие, в одностороннем порядке расторгла договор с производителем косметики «Первое решение». В результате производитель лишился права на выпуск продукции под этими брендами.

Буйлов отмечал, что под угрозой уголовного преследования эстонская компания запретила российской использовать товарные знаки Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Это парализовало их производство на площадке в подмосковном Красково, к которой у Буйлова есть доступ. Он утверждал, что работу собственной розницы под брендом Natura Siberica — 80 магазинов в России — также прекращают. С 1 сентября Natura Siberica приостановила работу розничной сети в РФ и выпуск продукции.

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