Президентом Natura Siberica назначили бывшего проректора университета в Крыму

Новым президентом косметической компании Natura Siberica стал Михаил Сергеев, который до этого работал в Крымском федеральном университете (КФУ) и в инновационной сельскохозяйственной долине «Агрополис». Об этом пресс-служба фирмы сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 29 ноября.

«Мы уже приступили к реализации плана, который позволит сделать Natura Siberica лидирующей косметической компанией России», — приводит пресс-служба слова Сергеева.

Главной задачей для себя Сергеев ставит сохранение генетического кода компании, позволившего предприятию «завоевать сердца миллионов людей как в России, так и за ее пределами». Он отметил, что Natura Siberica имеет «существенный потенциал развития», который может быть реализован в том числе за счет повышения эффективности и внедрения современных решений.

В пресс-службе отметили, что Сергея Буйлова, который руководил компанией с августа 2021 года, назначили на пост советника по стратегическим вопросам развития. Буйлов отметил, что команда Natura Siberica «добилась главного» — сохранила компанию.

Ранее Сергеев трудился в сфере развития медицинского приборостроения и сельского хозяйства. С 2016 по 2018 год работал заместителем директора Центра инновационного развития медицинского приборостроения. С 2019-го — занимал пост проректора КФУ, а также советника по инновациям агрохолдинга «АФГ Националь». Летом 2021 года в Крыму была запущена инновационная сельскохозяйственная долина «Агрополис», работу которой курировал Сергеев.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе этого года. В начале 2000-х годов он основал компанию «Первое решение» и создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Затем запустил бренд Natura Siberica, первый магазин с таким названием открылся в 2012 году в Москве.

14 августа 2021 года сотрудники Natura Siberica разместили на сайте компании и в ее соцсетях открытое письмо, в котором пожаловались, что новый президент фирмы Сергей Буйлов отключил пропуска работникам и не пускает в офис совладельцев и наследников основателя группы. Сотрудники утверждали, что не хотят работать с новым руководством, а должности Буйлова нет в уставах фирмы.

31 августа Буйлов заявил, что эстонская OU Good Design, которой принадлежат товарные знаки брендов Natura Siberica, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие, в одностороннем порядке расторгла договор с производителем косметики «Первое решение». В результате производитель лишился права на выпуск продукции под этими брендами.

Буйлов отмечал, что под угрозой уголовного преследования эстонская компания запретила российской использовать товарные знаки Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи». Это парализовало их производство на площадке в подмосковном Красково, к которой у Буйлова есть доступ. Он утверждал, что работу собственной розницы под брендом Natura Siberica — 80 магазинов в России — также прекращают. С 1 сентября Natura Siberica приостановила работу розничной сети в РФ и выпуск продукции.

3 сентября представитель Ирины Трубниковой, которая является членом правления OU Good Design, рассказал «Известиям», что Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будут производить на двух подмосковных заводах — в Дмитрове и Томилино. По его словам, сейчас важно не допустить краха компании и найти компромиссные решения со второй стороной конфликта, который начался в мае 2021 года из-за наследства умершего создателя компании.

Принадлежащие Трубниковой активы компании позволяют продолжить изготовление продукции для продажи в магазинах партнеров организации.

В начале сентября в пресс-службе Natura Siberica заявили о возобновлении работы части торговых точек в России — магазинов сети Organic Shop. Отмечалось, что ведется работа по восстановлению продаж всей линейки Natura Siberica.

Сейчас в России представлены 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica.