Общественный транспорт проверят в Якутске после пожара в автобусе
Глава Якутска Евгений Григорьев дал поручение провести проверку всего парка общественного транспорта после пожара в маршрутном автобусе. Он отметил важность обеспечения безопасности пассажиров.
Пожар в маршрутном автобусе произошел 28 ноября на улице Логвинова. Пассажиры и водитель вовремя покинули салон, пострадавших нет. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь полностью охватил транспортное средство, в ликвидации горения участвовали девять человек. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
По словам водителя, перед началом пожара в моторном отсеке произошел хлопок. По предварительной версии, причиной возгорания стали короткое замыкание или неисправность систем автобуса.
Ранее в этот день сообщалось о возгорании автобуса на остановке в центре Кирова. Пассажиры успели покинуть салон, пострадавших нет. Эвакуацию оперативно организовали водитель и кондуктор.