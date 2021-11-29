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Пассажирский автобус загорелся в центре Кирова

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В центре Кирова на ходу загорелся автобус с пассажирами. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в городской администрации.

ЧП произошло на остановке общественного транспорта на улице Воровского, 37. Загорелся автобус 84-го маршрута. На место оперативно прибыли два пожарных расчета, которые локализовали возгорание в течение пяти минут.

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Пассажиры успели покинуть салон автобуса до прибытия пожарных, пострадавших нет. Эвакуацию пассажиров оперативно организовали водитель и кондуктор. По данным регионального МЧС, в салоне в момент возгорания находились 25 человек.

Как отмечает «КП-Киров», пожар начался в моторном отсеке автобуса.

Несмотря на усилия пожарных, автобус выгорел полностью, отмечает телеканал «360». Известно, что он был выпущен в 2015 году, в сентябре проходил плановый техосмотр. Уточняется, что данный маршрут обслуживает ООО ТЭП «Трансавто К».

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов поручил провести проверки городских автотранспортных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками, при участии специалистов отдела транспорта, ГИБДД и Ространснадзора. Кроме того, проверку по факту ЧП проведет прокуратура Первомайского района Кирова.

Устанавливаются причины происшествия. Движение из-за ЧП не перекрывалось, уточняет REGNUM.

21 ноября в центре Москвы загорелся рейсовый автобус. В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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