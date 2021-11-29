Михалков назвал нестареющими фильмы умершего Наумова

Картины режиссера Владимира Наумова практически всегда были событием, он умел бесстрашно балансировать «на лезвии бритвы». Такое мнение высказал в понедельник, 29 ноября, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Талантливый, блестящий, остроумный, с прекрасной спортивной реакцией, с замечательным юмором, красивый человек — Владимир Наумов», — сказал он РЕН ТВ.

Михалков отметил, что Наумов умудрялся «отстаивать свои позиции и в то же время не попадать в число диссидентов, борцов с режимом или обиженных талантов».

Он также напомнил, что Наумов вместе с режиссером Александром Аловым создал кинокартины, ставшие культовыми как для российского, так и для международного кинематографа.

«Уметь рассказывать так, чтобы высказывание было бы не только полезным, но настолько интересным именно по новизне этого высказывания — это великое мастерство», — пояснил Михалков.

Картины Наумова Михалков назвал нестареющими.

«Это величайшее счастье для художника, когда физическое увядание не затрагивает его таланта», — заключил глава Союза кинематографистов России.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге режиссера Наталии Белохвостиковой, назвав Наумова «выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа».

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Помимо вышеперечисленных фильмов, Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».