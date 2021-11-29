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Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов

Знаменитый кинематографист скончался на 94-м году жизни
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов
2021-11-29 15:04:02">
2021-11-29 15:04:02
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О таких людях, как Владимир Наумов, принято говорить «ушла эпоха». Он оставался едва ли не последним великим режиссером советского кино — по большому счету вообще отечественного кино ХХ века. Снятые им совместно с Александром Аловым фильмы «Бег», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле» вошли в золотой фонд российской культуры. Сегодня Владимира Наумовича не стало. «Известия» вспоминают Владимира Наумова.

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Режиссеры-постановщики и авторы сценария Владимир Наумов (справа) и Александр Алов во время съемок фильма «Легенда о Тиле Уленшпигеле». 1975 год

Режиссеры-постановщики и авторы сценария Владимир Наумов (справа) и Александр Алов во время съемок фильма «Легенда о Тиле Уленшпигеле». 1975 год

Фото: ТАСС/Александр Коньков

Ему суждено было работать в кино самой судьбой: сын кинооператора и актрисы, он с младых ногтей жил атмосферой съемочной площадки, духом кино. Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде, но вся его творческая судьба была связана с Москвой. Здесь в 1951 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, здесь, на «Мосфильме», снял вместе с верным другом и напарников Владимиром Аловым самые знаменитые свои картины.

Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ:

Я начал работать как режиссер на объединении Алова и Наумова. Наумов всегда поддерживал как товарища, коллегу. Мы очень дружили. Он был для меня близкий человек.

Наумов был удивительно талантлив и обладал потрясающим темпераментом. Он мог отрепетировать сцену, и вот уже начинаем снимать, и вдруг он останавливает процесс, потому что его посетила другая идея. Фантазии у него столько! Просто фонтан! Во время съемки он мог переделать и сценарий, и сцену... С одной стороны, это очень интересно, с другой — трудно, потому что все время в напряжении, не знаешь, что он сейчас предложит. Каждый съемочный день у Наумова — новшество. Смоктуновский на съемках у Наумова в любую паузу тут же куда-то прятался и засыпал, чтобы сбросить усталость. Потом просыпался, вскакивал и был готов к работе

Когда снимали «10 лет без права переписки», Наумов сказал: «Саша, я тебя утвердил, но меня посетила идея. Боря Щербаков выше тебя на голову. А я решил, что ты должен быть выше. Поэтому ты будешь на котурнах ходить». Заказали на заводе ЗИЛ котурны, сняли два, кажется, эпизода, потом они сломались, а делать их очень сложно, месяц целый. Поэтому он сказал: «Хорошо, все переснимем, ты будешь ниже».

А еще Наумов был прекрасным, удивительным рисовальщиком. Он учился на одном курсе с Параджановым, и они оба были художниками в полном смысле этого слова. На худсоветах, на совещаниях перед ним всегда лежал лист ватмана. И слушая выступающих, он всегда что-то рисовал. Он не мог сидеть без дела. Работа для него была, конечно, на первом месте. И энергии в нем было с таким запасом — просто невероятно.


С Аловым он подружился, еще будучи ассистентом режиссера на съемках «Тараса Шевченко» на Киевской киностудии, и сделал вместе с ним 11 фильмов, среди которых такие хиты советского проката, как «Бег», «Легенда о Тиле». «Тегеран-43». «Мне тогда было 34 года. Саша Алов старше на пять лет. Саша был более опытным, закаленным, воевал, много наград имел. Мы дружно работали, хотя тоже всякое по молодости бывало. Оба были горячими, могли и погнаться друг за другом, пытаясь кулаком отстоять свою правду», — вспоминал в канун своего 80-летия в интервью «Известиям» режиссер.

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Режиссер-постановщик Владимир Наумов, оператор Валентин Железняков и фотограф-художник Валерий Кречет во время съемок фильма «Берег». 1983 год

Режиссер-постановщик Владимир Наумов, оператор Валентин Железняков и фотограф-художник Валерий Кречет во время съемок фильма «Берег». 1983 год

Фото: ТАСС/Николай Малышев

К большинству их фильмов идеально подходит определение «первый» или хотя бы «один из первых». Первая советская экранизация Булгакова. Первый советский фильм, отправленный на полку (снятый в 1966 году «Скверный анекдот», чудом спасенный и впервые показанный широкой публике лишь в 1987-м). Один из первых (и долгие годы, пожалуй, единственный) советский политический триллер, да еще и с привлечением таких западных звезд, как Курд Юргенс, Клод Жан и Ален Делон.

Николай Бурляев, народный артист РФ:

Один за другим уходят те, кто был «солью» нашего отечественного кинематографа. Теперь не стало Владимира Наумова, который, безусловно, является одним из самых крупных наших режиссеров. Его фильмы уже стали классикой — от «Павла Корчагина» до «Бега» и последующих работ. Сейчас время рыночного кинематографа — аморальное, пошлое и понижающее тот духовный уровень, который закладывал и Владимир Наумов. Осталось очень мало тех, кто не предал кино как искусство. Он был одним из последних. И его имя стояло в одном ряду с Тарковским, Бондарчуком, Шукшиным, Герасимовым, Ростоцким. И память о Наумове, конечно, останется.

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Безвременная кончина Алова в 1983 году поставила преждевременную точку в творчестве самого, пожалуй, блистательного творческого дуэта отечественного кино. Другу и коллеге в 1985 году Наумов посвятил точную, честную документальную картину, названную просто «Алов». Наумов продолжил работать один, несмотря ни на кампанию травли против него, развернутую на волне перестройки (что, учитывая его собственные проблемы с цензурой, выглядело мрачной издевательской иронией), ни на трагические перемены начала 1990-х.

В 1994 году выходит его «Белый праздник», по написанному совместно с великим итальянцем Тонино Гуэрра сценарию. Он не прекратил работу и в следующем столетии: «Часы без стрелок» и «Джоконда на асфальте», также сделанные в сотрудничестве с Гуэрра, если и не имели успеха в широком прокате, вновь привлекли к себе внимание думающей публики, в том числе и за рубежом.

Наумов прожил долгую и удивительно счастливую — и творчески, и просто по-человечески — жизнь. Премии международных кинофестивалей, включая Венецию и Москву, звание народного артиста СССР и государственная премия, орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней — уже в наши времена. Кроме того, Наумов занимал должности президента Национальной академии кинематографических наук и искусств и секретаря Союза кинематографистов России; был членом Европейской киноакадемии.

Александр Адабашьян, актер, сценарист, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ:

Алов и Наумов — это был уровень, это был знак качества! Даже очень серьезные разговоры об очень серьезных вещах у них в кино сопровождались хорошим, теплым юмором. Когда их имена уже гремели, я еще был школьником и ни о каком серьезном кинопоприще не помышлял. Помню, как вышла в 1955 году их картина «Тревожная молодость» об Украине в первые годы советской власти. Какие точные и тонкие детали быта там были, с каким юмором и достоверностью все это было придумано! Великолепная актерская игра. Пафос во всех исторических картинах того времени был примерно одинаковый, фильмы были похожи один на другой, а эта сразу выделялась: тут был взгляд внимательных и остроумных людей. Прошло приличное количество времени, и я встретился с Владимиром Наумовичем на съемочной площадке, и обнаружил ту же самую скрупулезность в выстраивании отношений со всеми партнерами (актерами, операторами, художниками) на съемочной площадке, потрясающее чувство юмора, в том числе по отношению к самому себе. Для художника это вообще одно из важнейших качеств. Светлая память. Будем смотреть и пересматривать его фильмы — и учиться, потому что там есть вещи совершенно непостижимые.

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Режиссер Владимир Наумов на заседании Союза кинематографистов России в Доме кино. 2015 год

Режиссер Владимир Наумов на заседании Союза кинематографистов России в Доме кино. 2015 год

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Почти полвека в счастливом браке с Натальей Белохвостиковой, одной из первых красавиц советского кино. Дети, внуки, всегда активная без оглядки на возраст общественная позиция. Увы, каждому из нас отпущен свой срок. Владимир Наумов ушел — но остался в своих фильмах, в памяти зрителей, в сердцах нескольких поколений россиян.

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