Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов
О таких людях, как Владимир Наумов, принято говорить «ушла эпоха». Он оставался едва ли не последним великим режиссером советского кино — по большому счету вообще отечественного кино ХХ века. Снятые им совместно с Александром Аловым фильмы «Бег», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле» вошли в золотой фонд российской культуры. Сегодня Владимира Наумовича не стало. «Известия» вспоминают Владимира Наумова.
Режиссеры-постановщики и авторы сценария Владимир Наумов (справа) и Александр Алов во время съемок фильма «Легенда о Тиле Уленшпигеле». 1975 год
Ему суждено было работать в кино самой судьбой: сын кинооператора и актрисы, он с младых ногтей жил атмосферой съемочной площадки, духом кино. Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде, но вся его творческая судьба была связана с Москвой. Здесь в 1951 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, здесь, на «Мосфильме», снял вместе с верным другом и напарников Владимиром Аловым самые знаменитые свои картины.
С Аловым он подружился, еще будучи ассистентом режиссера на съемках «Тараса Шевченко» на Киевской киностудии, и сделал вместе с ним 11 фильмов, среди которых такие хиты советского проката, как «Бег», «Легенда о Тиле». «Тегеран-43». «Мне тогда было 34 года. Саша Алов старше на пять лет. Саша был более опытным, закаленным, воевал, много наград имел. Мы дружно работали, хотя тоже всякое по молодости бывало. Оба были горячими, могли и погнаться друг за другом, пытаясь кулаком отстоять свою правду», — вспоминал в канун своего 80-летия в интервью «Известиям» режиссер.
Режиссер-постановщик Владимир Наумов, оператор Валентин Железняков и фотограф-художник Валерий Кречет во время съемок фильма «Берег». 1983 год
К большинству их фильмов идеально подходит определение «первый» или хотя бы «один из первых». Первая советская экранизация Булгакова. Первый советский фильм, отправленный на полку (снятый в 1966 году «Скверный анекдот», чудом спасенный и впервые показанный широкой публике лишь в 1987-м). Один из первых (и долгие годы, пожалуй, единственный) советский политический триллер, да еще и с привлечением таких западных звезд, как Курд Юргенс, Клод Жан и Ален Делон.
Безвременная кончина Алова в 1983 году поставила преждевременную точку в творчестве самого, пожалуй, блистательного творческого дуэта отечественного кино. Другу и коллеге в 1985 году Наумов посвятил точную, честную документальную картину, названную просто «Алов». Наумов продолжил работать один, несмотря ни на кампанию травли против него, развернутую на волне перестройки (что, учитывая его собственные проблемы с цензурой, выглядело мрачной издевательской иронией), ни на трагические перемены начала 1990-х.
В 1994 году выходит его «Белый праздник», по написанному совместно с великим итальянцем Тонино Гуэрра сценарию. Он не прекратил работу и в следующем столетии: «Часы без стрелок» и «Джоконда на асфальте», также сделанные в сотрудничестве с Гуэрра, если и не имели успеха в широком прокате, вновь привлекли к себе внимание думающей публики, в том числе и за рубежом.
Наумов прожил долгую и удивительно счастливую — и творчески, и просто по-человечески — жизнь. Премии международных кинофестивалей, включая Венецию и Москву, звание народного артиста СССР и государственная премия, орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней — уже в наши времена. Кроме того, Наумов занимал должности президента Национальной академии кинематографических наук и искусств и секретаря Союза кинематографистов России; был членом Европейской киноакадемии.
Режиссер Владимир Наумов на заседании Союза кинематографистов России в Доме кино. 2015 год
Почти полвека в счастливом браке с Натальей Белохвостиковой, одной из первых красавиц советского кино. Дети, внуки, всегда активная без оглядки на возраст общественная позиция. Увы, каждому из нас отпущен свой срок. Владимир Наумов ушел — но остался в своих фильмах, в памяти зрителей, в сердцах нескольких поколений россиян.