Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов

Я начал работать как режиссер на объединении Алова и Наумова. Наумов всегда поддерживал как товарища, коллегу. Мы очень дружили. Он был для меня близкий человек.

Наумов был удивительно талантлив и обладал потрясающим темпераментом. Он мог отрепетировать сцену, и вот уже начинаем снимать, и вдруг он останавливает процесс, потому что его посетила другая идея. Фантазии у него столько! Просто фонтан! Во время съемки он мог переделать и сценарий, и сцену... С одной стороны, это очень интересно, с другой — трудно, потому что все время в напряжении, не знаешь, что он сейчас предложит. Каждый съемочный день у Наумова — новшество. Смоктуновский на съемках у Наумова в любую паузу тут же куда-то прятался и засыпал, чтобы сбросить усталость. Потом просыпался, вскакивал и был готов к работе

Когда снимали «10 лет без права переписки», Наумов сказал: «Саша, я тебя утвердил, но меня посетила идея. Боря Щербаков выше тебя на голову. А я решил, что ты должен быть выше. Поэтому ты будешь на котурнах ходить». Заказали на заводе ЗИЛ котурны, сняли два, кажется, эпизода, потом они сломались, а делать их очень сложно, месяц целый. Поэтому он сказал: «Хорошо, все переснимем, ты будешь ниже».

А еще Наумов был прекрасным, удивительным рисовальщиком. Он учился на одном курсе с Параджановым, и они оба были художниками в полном смысле этого слова. На худсоветах, на совещаниях перед ним всегда лежал лист ватмана. И слушая выступающих, он всегда что-то рисовал. Он не мог сидеть без дела. Работа для него была, конечно, на первом месте. И энергии в нем было с таким запасом — просто невероятно.