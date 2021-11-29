Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Президент России Владимир Путин 29 ноября выразил соболезнования супруге режиссера Владимира Наумова Наталии Белохвостиковой.

«Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим Вас и Вашу семью горем — кончиной Владимира Наумовича Наумова», — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин назвал Наумова выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа.

«Его талантливые фильмы, созданные за годы неустанного творческого труда, поднимают важные, волнующие людей темы и потому находят отклик у зрителей разных поколений. Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — добавил президент.

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».