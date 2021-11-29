Разделяйся и властвуй: киргизскую оппозицию объединил протест

Наблюдатели ОБСЕ останутся в Киргизии еще на неделю, иностранные журналисты также не торопятся после выборов покидать Бишкек — наученные опытом трех киргизских революций, все предполагают очередную протестную волну. Но волна выходит невпечатляющей — у здания ЦИК, куда своих сторонников стянули пять оппозиционных партий, собралось 100–150 человек. В самом Избиркоме еще продолжается подсчет голосов — бюллетени проверяют вручную. На вечер 29 ноября посчитали всего 20% листов . И хотя окончательных итогов голосования нет, оппозиция уже требует провести пересчет и отправить руководство ЦИК в отставку . На выполнение этих требований есть время до 1 декабря. Иначе, как обещает оппозиция, — повторение прошлогоднего сценария, когда на улицы Бишкека вышли тысячи протестующих. «Известия» разбирались, насколько реальны эти угрозы .

Протест для своих

28 ноября, 20:15 — сразу после закрытия избирательных участков на сайте киргизского ЦИК в прямом эфире начали публиковать первые результаты. Голоса считала автоматизированная система управления (АСУ) — она фиксировала отметки в бюллетенях и сразу передавала информацию на сервер.

Однако доверие к системе АСУ было подорвано из-за сбоя сайта ЦИК — портал завис на 45 минут . Когда сайт обновили, вместе с ним обновились и проценты. Правда, в сторону уменьшения: все оппозиционные партии, по их утверждению, потеряли в среднем по 20 тыс. голосов.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова объяснила такое расхождение в подсчетах «небольшой ошибкой в формуле» — программа посчитала некоторые показатели дважды . Потому сейчас все бюллетени считают вручную. Секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов пообещал подать в отставку, если итоги ручного подсчета не совпадут с данными АСУ по голосованию.

— Наши голоса были украдены. Обновилась информация, и за 40–45 минут, пока отключился сайт, наши 30 тыс. голосов взяли и уничтожили, — заявила «Известиям» представитель партии «Ата Мекен» Чинар Турдалиева.

Разделяйся и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Ата Мекен», согласно предварительным подсчетам, не проходит 5-процентный порог и не попадает в новый парламент. Вместе с ней не проходят еще 14 партий.

Но из 15 недовольных политсил только пять официально заявили, что не признают итоги голосования. Их представители в полдень 29 ноября пришли к зданию ЦИК, требуя провести пересчет и назначить перевыборы . Хотя окончательных итогов еще нет — вручную ЦИК посчитал менее 20% бюллетеней.

— Это абсолютно мирный митинг. Мы не думали, что опять окажемся на улице. Но сегодня мы снова вынуждены отстаивать свои голоса. Так не должно быть. То есть прошлогодний сценарий ровным счетом повторился, — констатировала представительница «Ата Мекен».

Чтобы признать выборы недействительными, оппозиционные политсилы будут выступать вместе, пояснил «Известиям» лидер партии «Азаттык» Исмаил Исаков.

На вопрос, может ли повториться прошлогодний сценарий с массовыми акциями протеста, политик ответил многозначительно: «Сейчас всё может быть».

— Мы внесли в общую кассу 1 млн сомов, как того от каждой партии при регистрации требует законодательство. Теперь получается, мы не прошли 5-процентный порог, наш миллион прогорел , и мы остались ни с чем, — признался «Известиям» член партии «Зеленых» Роман Ремнев. Его политсила также вышла митинговать к зданию ЦИК.

Спустя час после начала акции у Избиркома собралось не более 100–150 человек. Несмотря на солнце и +8 градусов, в Бишкеке довольно прохладно.

Разделяйся и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я вас уверяю, у нас нет такого прям желания выходить, опять добиваться чего-то на улице. Но по-другому власть нас не слышит, — признается «Известиям» депутат от социал-демократов Ирина Карамушкина.

Она обратила внимание на то, что в новый парламент не прошли представители других национальностей, в одномандатных округах победили исключительно мужчины. «Это какой-то получится мононациональный, чисто мужской парламент», — заключила политик.

Через два часа к площади перед ЦИК приходит большая группа молодых парней в черных куртках. Их легко отличить от других — у них на руки по типу боксерских бинтов намотаны желтые веревки . Из-за этих бинтов общее впечатление от этой группы «чернокурточников» тревожное. Парней к зданию ЦИК привезли на двух микроавтобусах, у всех на лицах маски.

«Это купленные молодчики, провластные. Пришли сбить повестку», — комментирует появление юношей один из оппозиционных политиков, не пожелавший назвать своего имени.

«Плотнее, плотнее встали», — кто-то в их толпе отдает приказы на киргизском.

На остальных протестующих (равно как и на представителей СМИ) парни смотрят исподлобья. Спустя 15 минут фотографирования и митингования «молодчики» организованно уходят с площади и уезжают на тех же микроавтобусах.

После этого все остальные оппозиционеры также расходятся, но выдвигают ультиматум: у Избиркома есть два дня на то, чтобы аннулировать результаты и провести перевыборы .

— Митинги будут продолжаться до тех пор, пока ЦИК не признает выборы недействительными, — заявил «Известиям» кандидат от партии «Улуттар биримдиги» Эржан Кайыпов. — Но никакой радикальной дестабилизации быть не может.

Разделяйся и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Политик напомнил: весной этого года, после протестов оппозиции, итоги местных выборов в Бишкеке, Оше и Токмоке были признаны недействительными.

Но, по словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, парламент в Киргизии перестает быть тем местом, где принимаются серьезные решения . Соответственно, интерес к нему со стороны крупных игроков уменьшается.

— Принятая на этих выборах разнообразная система голосования позволила разным партиям попасть в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент республики), что в конечном итоге снизило прямое давление на власти со стороны недовольных. Потому что большая часть политических сил (в процентном отношении), участвовавших в голосовании, будет представлена в парламенте , — пояснил эксперт «Известиям».

Никаких каруселей

Делегации ОБСЕ и ПАСЕ на совместной пресс-конференции признали: выборы в Киргизии прошли «честно и прозрачно» . Иностранные наблюдатели останутся в стране еще на неделю, чтобы следить за «развитием событий».

— Я искренне надеюсь, что граждане республики — вне зависимости от того, удовлетворены они результатами выборов или нет — смогут выразить свое мнение мирным путем. Кыргызстану важно перейти на следующий этап развития открытым, демократичным и мирным путем, — заявила «Известиям» глава делегации ПА ОБСЕ, депутат нидерландского сената Фарах Карими.

«Выборы были открытыми, прозрачными и отвечали общепризнанным принципам демократических выборов», — такую оценку дали в делегации СНГ .

Разделяйся и властвуй Глава делегации ПА ОБСЕ, депутат нидерландского сената Фарах Карими Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как пояснил «Известиям» министр цифрового развития Кыргызстана Дастан Догоев, голосование при помощи автоматизированной системы управления (АСУ) прошло без каких-либо сбоев и вмешательств . Министр уточнил, что каруселей в этом году не могло быть технически: избиратель проходил идентификацию в том числе по отпечаткам пальцев. Потом получал два чека идентификации (для единого избирательного округа и одномандатного).

— Взамен чеков ему предоставляли бюллетень, где избиратель ставил свой голос и после этого опускал в автоматически считывающую урну. Все эти голоса позже пересчитают вручную. Это двойная система защиты , — уточнил министр.

Для граждан Кыргызстана, живущих и работающих в России, было организовано шесть избирательных участков . Накануне дня голосования посольство Киргизии в Москве попросило работодателей разрешить гражданам республики сходить на выборы.

Как уточнил в беседе с «Известиями» официальный представитель МИД Киргизии Нурлан Суеркулов, никаких жалоб на российских работодателей со стороны избирателей не поступало.

Он также отметил, что выборы провели и в Таджикистане, они прошли «без происшествий» . Отношения Бишкека и Душанбе до сих пор остаются натянутыми после пограничного инцидента в апреле-мае этого года. Тогда в результате перестрелки с обеих сторон конфликта погибло свыше 50 человек. Граница двух стран с тех пор закрыта.

Окончательные результаты выборов в Киргизии могут быть опубликованы к 1 декабря. Оппозиция уже пообещала провести в этот день митинг, если их требования не будут выполнены.