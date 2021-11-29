Коллеги рассказали о работе с режиссером Владимиром Наумовым

Коллеги умершего режиссера Владимира Наумова рассказали «Известиям» о работе с автором картин «Бег» и «Тегеран-43».

По словам актера, сценариста и режиссера Александра Адабашьяна, совместная работа Наумова и Александра Алова — «это был уровень, это был знак качества».

«Даже очень серьезные разговоры об очень серьезных вещах у них в кино сопровождались хорошим, теплым юмором <...> Помню, как вышла в 1955 году их картина «Тревожная молодость» об Украине в первые годы Советской власти. Какие точные и тонкие детали быта там были, с каким юмором и достоверностью все это было придумано! Великолепная актерская игра», — рассказал он.

Отличительной чертой работы Наумова были скрупулезность в выстраивании отношений со всеми партнерами (актерами, операторами, художниками) на съемочной площадке, а также чувство юмора, в том числе по отношению к самому себе, отметил Адабашьян.

Режиссер Николай Лебедев, в свою очередь, назвал фильмы Наумова глубокими, сложными, захватывающими и драматичными.

«Когда я думаю о Наумове человеке, то думаю об очень веселом, мудром, с прекрасным чувством юмора, чудесном рассказчике. С ним было очень легко. Потому что он никогда не демонстрировал свою значимость. Он общался на равных. Хотя понятно было, что передо мной огромная величина», — поделился режиссер.

Лебедев добавил, что Наумов был прост, но не простоват, при этом он был глубоким человеком, а также скромным.

«У него были силы, желание и пыл, чтобы работать. Он был большой трудяга. Человек потрясающего жизнелюбия. Мы потеряли великого мастера», — сказал Лебедев.

Он также выразил соболезнования вдове Наумова Наталье Белохвостиковой, его детям и всем близким.

По словам режиссера, народного артиста РФ Владимира Хотиненко, уход Наумова — большая потеря.

«Это человек невероятной судьбы, невероятного таланта. Он него всегда веяло жизнелюбием и иронией. Вокруг него было такое энергетическое поле. Но несмотря на свою постоянную полуулыбку он был довольно жестким и целеустремленным, без поддавков», — подчеркнул он.

Ранее свои соболезнования Белохвостиковой принес президент России Владимир Путин. Глава государства назвал Наумова «выдающимся режиссером, подлинным мэтром отечественного кинематографа».

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».