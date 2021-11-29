Семьям с детьми объяснили детали освобождения от НДФЛ при продаже жилья

Семьям с детьми для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) после продажи старого жилья и приобретения нового будет необходимо предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие право на льготу. Об этом рассказал «Известиям» в понедельник, 29 ноября, адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

«Учитывая особенности налогового законодательства, для корректного исчисления налогов налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы, подтверждающие право на получение налоговых льгот», — указал он.

Юрист подчеркнул, что право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже жилья получат семьи, у которых на иждивении находятся двое и более детей, а деньги, вырученные от продажи, будут направлены на приобретение нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий.

«Кроме того, льгота будет предоставляться родителям, у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся в учебных заведениях на очной форме», — добавил Гавришев.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей, продавших жилье для покупки и улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ.

Согласно документу, срок, в течение которого продаваемое жилое помещение или его доля находилась в собственности налогоплательщика, не имеет значения.

При этом новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

16 июля Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данное поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. По ее словам, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива президента пойдет на пользу многодетным семьям.