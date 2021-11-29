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Панкратов-Черный рассказал о работе с умершим режиссером Наумовым

Панкратов-Черный: Наумов был удивительно талантлив и обладал потрясающим темпераментом
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Народный артист России Александр Панкратов-Черный выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Наумова.

Последний парад: умер режиссер Владимир Наумов
Знаменитый кинематографист скончался на 94-м году жизни

Актер признался, что Наумов был для него близким человеком.

«Наумов был удивительно талантлив и обладал потрясающим темпераментом. Он мог отрепетировать сцену, и вот уже начинаем снимать, и вдруг он останавливает процесс, потому что его посетила другая идея. Фантазии у него столько! Просто фонтан! Во время съемки он мог переделать и сценарий, и сцену… С одной стороны это очень интересно, с другой — трудно, потому что всё время в напряжении, не знаешь, что он сейчас предложит», — поделился Панкратов-Черный с «Известиями» 29 ноября.

Каждый день на съемках у Наумова был новшеством, добавил актер. Кроме того, режиссер был «удивительным рисовальщиком».

«Он учился на одном курсе с [кинорежиссером Сергеем] Параджановым, и они оба были художниками в полном смысле этого слова. На худсоветах, на совещаниях перед ним всегда лежал лист ватмана. И слушая выступающих, он всегда что-то рисовал. Он не мог сидеть без дела. Работа для него была, конечно, на первом месте. И энергии в нем было с таким запасом — просто невероятно», — заключил Панкратов-Черный.

Режиссер умер на 94-м году жизни. Причина смерти не названа.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать — актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

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