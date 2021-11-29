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Рангник прокомментировал свое назначение на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

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Ральф Рангник прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 29 ноября сообщается на официальном сайте клуба.

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Он отметил, что рад стать частью талантливой команды.

«Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс между молодежью и опытными игроками. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе», — сказал Рангник.

Контракт немца с английским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После окончания соглашения Рангник еще два года будет работать консультантом в «Манчестер Юнайтед», пишет «Спорт-Экспресс».

О том, что Рангник временно стал тренером клуба «Манчестер Юнайтед» сообщалось ранее в этот же день.

21 ноября стало известно, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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