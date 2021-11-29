Рангник прокомментировал свое назначение на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 29 ноября сообщается на официальном сайте клуба.

Он отметил, что рад стать частью талантливой команды.

«Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс между молодежью и опытными игроками. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе», — сказал Рангник.

Контракт немца с английским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После окончания соглашения Рангник еще два года будет работать консультантом в «Манчестер Юнайтед», пишет «Спорт-Экспресс».

О том, что Рангник временно стал тренером клуба «Манчестер Юнайтед» сообщалось ранее в этот же день.

21 ноября стало известно, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».