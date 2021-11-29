Рангник был назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник назначен на пост временного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом в понедельник, 29 ноября, стало известно из сообщения футбольного клуба (ФК).

Рангник будет занимать этот пост до конца сезона, после чего продолжит работу в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта в течение двух лет.

«Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что свидетельствует о неоценимых лидерских и технических навыках, которые он привнесет из почти четырех десятилетий карьеры тренера и менеджера», — заявил спортивный директор клуба Джон Мерто.

Ранее Ральф Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива», сообщает сайт «Спорт-Экспресс».

21 ноября стало известно, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». В последующих играх его заменяет ассистент главного тренера Майкл Каррик.

Сульшеру 48 лет, он возглавлял футбольную команду с декабря 2018 года.