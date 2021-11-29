Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Общество
Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
Лукашенко обвинил США и Великобританию в желании разрушить Евросоюз
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Рангник был назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ральф Рангник назначен на пост временного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом в понедельник, 29 ноября, стало известно из сообщения футбольного клуба (ФК).

Старый МЮ лучше новых «Сити»: как и почему Роналду перешел в бывший клуб
Все перипетии громкого трансфера пятикратного обладателя «Золотого мяча»

Рангник будет занимать этот пост до конца сезона, после чего продолжит работу в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта в течение двух лет.

«Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что свидетельствует о неоценимых лидерских и технических навыках, которые он привнесет из почти четырех десятилетий карьеры тренера и менеджера», — заявил спортивный директор клуба Джон Мерто.

Ранее Ральф Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива», сообщает сайт «Спорт-Экспресс».

21 ноября стало известно, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». В последующих играх его заменяет ассистент главного тренера Майкл Каррик.

Сульшеру 48 лет, он возглавлял футбольную команду с декабря 2018 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021