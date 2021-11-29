Суд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков в интервью

Московский городской суд признал законным штраф в размере 100 тыс. рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в двух интервью на YouTube. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения, решение суда — без изменения», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что Зюзинский суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. В этот же день стало известно, что блогер обжалует решение суда.

Административное дело в отношении Дудя было возбужденно 26 апреля после проверки его интервью с украинским блогером Ивангаем (Иваном Рудским) и рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном) на предмет пропаганды наркотиков.

Предпосылкой к этому стало обращение волонтеров Лиги безопасного интернета в ГУ МВД по Москве. Организация просила принять меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

В отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.