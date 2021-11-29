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В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин

В Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин ЗИЛ-114
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На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже раритетного советского лимузина ЗИЛ-114, который был выпущен в 1973 году. Продавец планирует выручить за автомобиль 17, 9 млн рублей.

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В объявлении сказано, что пробег лимузина составляет 34 тыс. км. Все детали машины оригинальные. Она проходила систематическое техобслуживание, а все узлы и агрегаты работают в штатном режиме.

Заднеприводный ЗИЛ-114 укомплектован 7,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 303 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Лимузин ЗИЛ-114 выпускался малой серией на заводе имени Лихачева (ЗИЛ) по специальному государственному заказу, предназначался для высшего руководства страны. Использовался в составе правительственных кортежей, на парадах, торжествах.

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 19 ноября на своей официальной странице в сети Facebook фото опытного образца кросс-купе на базе УАЗ-469Б.

Автомобиль был выпущен в 1977 году, однако производство модели так и не наладили из-за отсутствия финансирования. В итоге доработками ульяновских внедорожников под запросы местных покупателей занимались сами зарубежные импортеры.

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