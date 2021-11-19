УАЗ опубликовал фото раритетного кросс-купе

Ульяновский автомобильный завод опубликовал 19 ноября на своей официальной странице в сети Facebook фото опытного образца кросс-купе на базе УАЗ-469Б.

«Опытный образец на базе УАЗ-469Б подготовили в НАМИ по заданию «Автоэкспорта». Кроме жестоко верха с сильно наклоненной задней стойкой, внешне автомобиль отличался цельными дверьми с новыми ручками, нераздельным стеклом с нижним расположением дворников и измененной светотехникой. В салоне заграничный прототип получил иную приборную панель и оригинальный руль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль был выпущен в 1977 году, однако производство модели так и не наладили из-за отсутствия финансирования. В итоге доработками ульяновских внедорожников под запросы местных покупателей занимались сами зарубежные импортеры.

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили УАЗ.