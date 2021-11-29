Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России зимой

Жители Центральной России столкнутся зимой с морозами до -20 градусов, а также с оттепелью. Об этом рассказал в понедельник, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления», — уточнил синоптик в беседе с «РИА Новости».

При этом, Вильфанд обратил внимание на долгосрочный прогноз, согласно которому ожидается глобальное повышение температуры. Тогда как краткосрочный прогноз свидетельствует о снижении температуры воздуха до -20 градусов и оттепели.

Руководитель Гидрометцентра также заверил, что колебания температуры в Центральной России связаны именно с потеплением климата. Однако вторжения арктического воздуха возможны, добавил синоптик. Но, по его словам, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга и вызывать оттепели.

Вместе с тем 29 ноября в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра в московском регионе могут достигать 15–20 м/с. Гидрометцентр также спрогнозировал на понедельник дневную и ночную погоду от +3 до +5 градусов.