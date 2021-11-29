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Полиция задержала десятки болельщиков после матча ЦСКА - «Зенит»

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После матча ЦСКА – «Зенит» (0:2) в Москве на «ВЭБ-Арене» правоохранители задержали десятки футбольных фанатов столичной команды. Эту информацию в понедельник, 29 ноября, «Известиям» подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

Это произошло из-за пиротехнического шоу, которое на трибуне устроили болельщики. По окончании матча ЦСКА и «Зенита» фанаты московского клуба зажгли несколько десятков фаеров.

Как рассказал журналистам один из задержанных болельщиков, в полицейское отделение вместе с ним были доставлены десятки человек, включая женщин и несовершеннолетних. По его словам, правоохранители задерживали «всех подряд».

Он рассказал, что в отделении у всех собрали отпечатки пальцев, проверили паспорта, сфотографировали и только потом отпустили. В общей сложности футбольные фанаты провели около трех часов без объяснений каких-либо причин.

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившее и в будущем не допускать таких инцидентов.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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