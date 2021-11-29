Прямой эфир
Мир
Вучич обвинил США в попытках выдавить Россию с газового рынка Европы
Общество
«Омикрон» мог возникнуть из-за лечения больных COVID-19 плазмой переболевших
Общество
ЦСКА отреагировал на задержание болельщиков после матча с «Зенитом»
Политика
Эксперты назвали самые развитые регионы России
Мир
Два мигранта на белорусско-польской границе заразились COVID-19
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Мир
Главы минздравов G7 29 ноября проведут заседание по поводу «Омикрона»
Мир
На церемонии назначения нового премьера Чехии Земан сидел в стеклянном кубе
Экономика
Банки массово запускают новые способы перевода средств
Мир
У ВОЗ нет данных о большей заразности «Омикрон»-штамма коронавируса
Сюжет:

Вдовы погибших в «Листвяжной» шахтеров рассказали о своих мужьях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются поиски тел погибших. В результате трагедии 25 ноября и последующих спасательных работ здесь погиб 51 человек.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

По последним данным, пока из-под земли извлекли 11 тел, рассказал источник «Известий», участвующий в поисковых работах. Погибших уже начали предавать земле — по одному, массовых похорон не будет.

Члены семей погибших шахтеров неохотно идут на контакт — горе слишком велико. Но и молчать о произошедшем не легче.

«Мы познакомились с Сережей (имя изменено по просьбе семьи) еще в школе. Начали встречаться и после армии сыграли свадьбу. Он пошел учиться в Кемеровский техникум народных промыслов и по окончании отправился работать в шахту», — рассказала жена погибшего Анна.

По ее словам, Сергей всегда хотел пойти работать на шахту, его дед и отец там работали, вот и он продолжил славную семейную традицию, отметила она. Тем более, что через год после свадьбы у супругов родилась двойня, нужны были деньги, а там достойно платили.

Несмотря на хороший доход, условия на шахте были иногда просто неприемлемыми, считает она. В тот самый день, по ее словам, всем было неспокойно.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

«Знаете, как ощущение грядущей беды. Дети плохо спали, а у меня с самого утра всё из рук валилось. Сережа говорил, что до добра не доведет, если нарушения не исправят», — рассказала Анна.

Последнее сообщение она получила от мужа за несколько часов до взрыва: «Люблю. Скучаю. Как границы откроют, полетим с детьми в Египет».

Во второй семье придется хоронить погибшего в 150 км от шахты — ближе места не нашлось.

«Нас все пытаются деньгами закидать, чтобы мы молчали и никому ничего не рассказывали, — рассказала жена погибшего шахтера. — Всё руководство шахты, все эти проверяющие виноваты в смерти стольких людей. Мой муж каждый день ходил к начальству, писал письма, звонил, предупреждал, что нельзя работать в таких условиях»

Она подчеркнула, что в 2004 году, когда произошел аналогичный инцидент, погибли 13 человек. В той трагедии ее муж чудом выжил.

«Как такое пережить, я просто не знаю. Прямо перед Новым годом у нас отняли самое дорогое», — добавила вдова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Я до сих пор не знаю, как все это объяснить детям»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021