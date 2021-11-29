Вдовы погибших в «Листвяжной» шахтеров рассказали о своих мужьях

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются поиски тел погибших. В результате трагедии 25 ноября и последующих спасательных работ здесь погиб 51 человек.

По последним данным, пока из-под земли извлекли 11 тел, рассказал источник «Известий», участвующий в поисковых работах. Погибших уже начали предавать земле — по одному, массовых похорон не будет.

Члены семей погибших шахтеров неохотно идут на контакт — горе слишком велико. Но и молчать о произошедшем не легче.

«Мы познакомились с Сережей (имя изменено по просьбе семьи) еще в школе. Начали встречаться и после армии сыграли свадьбу. Он пошел учиться в Кемеровский техникум народных промыслов и по окончании отправился работать в шахту», — рассказала жена погибшего Анна.

По ее словам, Сергей всегда хотел пойти работать на шахту, его дед и отец там работали, вот и он продолжил славную семейную традицию, отметила она. Тем более, что через год после свадьбы у супругов родилась двойня, нужны были деньги, а там достойно платили.

Несмотря на хороший доход, условия на шахте были иногда просто неприемлемыми, считает она. В тот самый день, по ее словам, всем было неспокойно.

«Знаете, как ощущение грядущей беды. Дети плохо спали, а у меня с самого утра всё из рук валилось. Сережа говорил, что до добра не доведет, если нарушения не исправят», — рассказала Анна.

Последнее сообщение она получила от мужа за несколько часов до взрыва: «Люблю. Скучаю. Как границы откроют, полетим с детьми в Египет».

Во второй семье придется хоронить погибшего в 150 км от шахты — ближе места не нашлось.

«Нас все пытаются деньгами закидать, чтобы мы молчали и никому ничего не рассказывали, — рассказала жена погибшего шахтера. — Всё руководство шахты, все эти проверяющие виноваты в смерти стольких людей. Мой муж каждый день ходил к начальству, писал письма, звонил, предупреждал, что нельзя работать в таких условиях»

Она подчеркнула, что в 2004 году, когда произошел аналогичный инцидент, погибли 13 человек. В той трагедии ее муж чудом выжил.

«Как такое пережить, я просто не знаю. Прямо перед Новым годом у нас отняли самое дорогое», — добавила вдова.

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