Прямой эфир
Экономика
Систему страхования вкладов расширят на крупный бизнес
Спорт
Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Экономика
Банки массово запускают новые способы перевода средств
Мир
В Израиле будут отслеживать геолокацию лиц — носителей штамма «Омикрон»
Общество
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Мир
Главы минздравов G7 29 ноября проведут заседание по поводу «Омикрона»
Мир
Украинский журналист назвал местью Зеленского уголовные дела против него
Мир
Власти ФРГ попросили конгресс США не вводить санкции против СП-2
Мир
У ВОЗ нет данных о большей заразности «Омикрон»-штамма коронавируса
Сюжет:

Два мигранта на белорусско-польской границе заразились COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У двух беженцев из лагеря нелегальных мигрантов в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на границе Белоруссии и Польши медики обнаружили COVID-19. Об этом сообщил 28 ноября губернатор Гродненской области Владимир Караник.

Кризисно в центре: как живут беженцы после попытки прорваться в Польшу
Всё больше мигрантов примиряются с перспективой вернуться на родину

«У нас был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. Мы очень рады, что наблюдается положительная динамика. Один случай бессимптомного течения заболевания», — отметил глава региона в в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, масштабной вспышки коронавирусной инфекции в лагере не наблюдается.

Кроме того Караник рассказал про пункт вакцинации от COVID-19 в транспортно-логистическом центре, который оказался почти невостребованным, поскольку многие из ближневосточных мигрантов «прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути, зная, что в Европе действуют довольно жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат вакцинации».

26 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что в настоящее время в Белоруссии находятся порядка 5 тыс. беженцев.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021