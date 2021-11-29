Два мигранта на белорусско-польской границе заразились COVID-19

У двух беженцев из лагеря нелегальных мигрантов в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на границе Белоруссии и Польши медики обнаружили COVID-19. Об этом сообщил 28 ноября губернатор Гродненской области Владимир Караник.

«У нас был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. Мы очень рады, что наблюдается положительная динамика. Один случай бессимптомного течения заболевания», — отметил глава региона в в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, масштабной вспышки коронавирусной инфекции в лагере не наблюдается.

Кроме того Караник рассказал про пункт вакцинации от COVID-19 в транспортно-логистическом центре, который оказался почти невостребованным, поскольку многие из ближневосточных мигрантов «прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути, зная, что в Европе действуют довольно жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат вакцинации».

26 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что в настоящее время в Белоруссии находятся порядка 5 тыс. беженцев.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.