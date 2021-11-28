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Читатели Daily Mail обвинили Запад в росте военной мощи России

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Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали усиление военной мощи России новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По мнению пользователя под псевдонимом АВС, у России для этого есть все основания.

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«Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?» — задался вопросом он.

Выпуск технически мощных ракет не удивил и пользователя hon estone. При этом он добавил, что к усилению ее военной мощи страну подтолкнул Запад.

«Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают», — сказал он.

Ранее 28 ноября научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс прокомментировала недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области и предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о том, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М). По его словам, в ходе испытаний были подтверждены все характеристики ракеты.

В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Кроме ракет «Циркон» в перечень входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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