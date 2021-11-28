Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали усиление военной мощи России новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По мнению пользователя под псевдонимом АВС, у России для этого есть все основания.

«Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?» — задался вопросом он.

Выпуск технически мощных ракет не удивил и пользователя hon estone. При этом он добавил, что к усилению ее военной мощи страну подтолкнул Запад.

«Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают», — сказал он.

Ранее 28 ноября научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс прокомментировала недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области и предостерегла США о риске потерять свое положение на мировой арене.

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о том, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М). По его словам, в ходе испытаний были подтверждены все характеристики ракеты.

В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Кроме ракет «Циркон» в перечень входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».