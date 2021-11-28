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Умер бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов

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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Николай Баринов умер в возрасте 62 лет. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни», — написал он в Telegram.

Как уточнил депутат, Баринов занимал должность замглавы ведомства с 1998 по 2010 год. Во время службы отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы.

В 2017 году мужчина был арестован по подозрению в коррупции. В 2019-м его приговорили к 3,5 года колонии и штрафу в 950 тыс. рублей, около года назад Баринов вышел на свободу.

Следствие установило, что взятки чиновник получал во время строительства крупнейшего в Европе следственного изолятора на 4 тыс. мест «Кресты-2» под Санкт-Петербургом.

Так, с октября 2007 по декабрь 2012 года экс-замглавы ФСИН требовал не менее 12% от каждого перечисления средств строительной компании за подписание документов о ходе работ. Изначально в СК сообщили, что общая сумма взяток достигла 110 млн рублей. Позднее сумму снизили до 44 млн рублей.

Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

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