Билан рассказал о последних съемках с Градским

Российский певец Дима Билан в воскресенье, 28 ноября, рассказал о последних совместных съемках с композитором Александром Градским.

«Сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни. <...> На последних съемках буквально 10 дней назад Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились. <…> Мне тогда было лет 16–17. И он вспоминал меня, юного» — написал Билан в своем аккаунте Instagram.

По его словам, Градский был гениальным и редким человеком. Свои отношения с композитором он сравнил с родством отца и сына.

«Столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и, бывало, ругались и мирились. <…> Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался. <…> Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом» — заключил Билан.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».