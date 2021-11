Хоккеист Панарин бросил перчатку в канадца Маршанда после слов о России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил печатку в нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана из-за слов канадца о России.

Конфликт произошел во время третьего периода на скамейке запасных. В итоге лига оштрафовала россиянина на 10 игровых минут, а также $5 тыс. за неспортивное поведение, пишет «Спорт-Экспресс».

From the bench, Artemiy Panarin throws his glove at Brad Marchand #NYR pic.twitter.com/bQCkC7iI0F