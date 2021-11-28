Хоккеист Панарин бросил перчатку в канадца Маршанда после слов о России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил печатку в нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана из-за слов канадца о России.

Конфликт произошел во время третьего периода на скамейке запасных. В итоге лига оштрафовала россиянина на 10 игровых минут, а также $5 тыс. за неспортивное поведение, пишет «Спорт-Экспресс».

From the bench, Artemiy Panarin throws his glove at Brad Marchand #NYR pic.twitter.com/bQCkC7iI0F — Shayna (@hayyyshayyy) November 26, 2021

Сам Панарин не стал пересказывать слова Маршана, однако намекнул. что соперник оскорбил его Родину.

«Важно понять, что не я стал зачинщиком этой ситуации. Да, не говорил про него хороших слов, но, думаю, если ты начинаешь оскорблять страну человека, то это уже переходит черту. Думаю, любой россиянин захочет защитить свою родину», — цитирует Панарина журналист USA Today Винс Меркольяно в своем Twitter.

Россиянин признался, что разобрал не все лова канадца, однако «взбесился» и «потерял контроль» после его слов о России.

При этом версия Маршана отличается от видения его российского коллеги. Он рассказал журналистам, что при обсуждении блюд ко Дню благодарения россиянин якобы выразил недовольство канадскими национальными гастрономическими традициями.

14 ноября нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил 169-ю шайбу в НХЛ и сровнялся по голам в лиге с другим представителем России, двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым. Панарин теперь находится на 24-й строчке в списке лучших снайперов НХЛ.