Панарин сравнялся с Ларионовым по числу голов в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин на встрече с «Коламбусом» во время регулярного чемпионата НХЛ оформил дубль, в результате чего встреча закончилась в пользу его команды со счетом 5:3. Теперь на счету 30-летнего россиянина 169 шайб в НХЛ, сообщает в воскресенье, 14 ноября, «Спорт-Экспресс».

Панарин догнал по числу голов в лиге другого представителя России, двукратного олимпийского чемпиона и экс-тренера молодежной сборной Игоря Ларионова. При этом Панарину потребовалось 447 матчей, чтобы забить шайбу 169 раз. У Ларионова на этот рекорд ушла 921 игра.

Панарин теперь находится на 24-й строчке в списке лучших снайперов НХЛ.

13 ноября сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

16-летний Мичков отличился в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла — против команды Швеции. Во втором периоде на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол, он сравнял счет. Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю шведов.