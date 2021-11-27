Нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах лука

Нутрициолог Мария Тихомирова 27 ноября рассказала о свойствах репчатого лука.

По словам специалиста, лук помогает при дезинтоксикации благодаря содержанию серы. Кроме того, он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, но при язве желудка и двенадцатиперстной кишки употреблять этот овощ стоит с осторожностью.

«Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость», — отметила нутрициолог в разговоре с «РИА Новости».

Специалист отметила, что лук содержит антиоксидант кверцетин, который полезен при раке и аллергии.

Ранее, 25 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о противопоказаниях к потреблению картофеля.

Она отметила, что при запекании или варке картофеля у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови.

По словам специалиста, приготовленный таким образом картофель не рекомендуется часто употреблять людям с диабетом и склонным к набору веса.