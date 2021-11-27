Впавший в кому российский турист умер в Турции

Российский турист, ранее в тяжелом состоянии госпитализированный в Турции, умер. Об этом 27 ноября сообщает генконсульство РФ в Анталье.

«К сожалению, он умер», — приводит «РИА Новости» сообщение.

О госпитализации 44-летнего жителя Башкирии российские СМИ сообщили ранее в ноябре. У отдыхающего в Турции обнаружили COVID-19 и значительное поражение легких. Врачи приняли решение ввести мужчину в состояние искусственной комы.

11 октября генконсульство РФ в Анталье заявило о смерти другого российского туриста. Отмечалось, что россиянин 1977 года рождения прилетел в Турцию на отдых вместе с семьей. О причине смерти не сообщалось.

В июле в Турции пропал 20-летний россиянин. Тело пропавшего было обнаружено на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула. Полиция также нашла сумку, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя студента. Следователи возбудили уголовное дело.