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Жена госпитализированного Рудинштейна рассказала о его состоянии

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Состояние кинопродюсера Марка Рудинштейна остается без изменений. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказала гражданская жена продюсера Наталья.

«Состояние такое же. Лечим, наблюдаем в больнице», — рассказала супруга Рудинштейна «РИА Новости».

По информации канала РЕН ТВ, состояние кинопродюсера продолжает ухудшаться. Как отметили журналисты, Рудинштейн находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ.

17 ноября Рудинштейна госпитализировали. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, 75-летнего продюсера доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В 1990-м он организовал первый «Кинотавр». Он также снимался в таких сериалах, как «Кухня» и «Солдаты».

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