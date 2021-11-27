Состояние здоровья Рудинштейна ухудшилось

Состояние здоровья находящегося в больнице кинопродюсера Марка Рудинштейна продолжает ухудшаться и остается крайне тяжелым. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что Рудинштейн находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ.

24 ноября его гражданская супруга Наталья рассказала, что он находится под наблюдением врачей в больнице до вторника, 30 ноября.

17 ноября Марка Рудинштейна госпитализировали. Как сообщали некоторые Telegram-каналов, 75-летнего продюсера доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, сообщалось о предкоматозном состоянии пациента.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В 1990-м он организовал первый «Кинотавр». Он также снимался в таких сериалах, как «Кухня» и «Солдаты».