Нутрициолог рассказала о дневной норме воды

Нутрициолог Анастасия Гаврикова 27 ноября рассказала, что единой нормы употребления воды не существует, количество рассчитывается индивидуально для каждого человека.

Специалист отметила, что ориентироваться необходимо на следующее правило: 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается нормальный вес для определенного роста.

«Из всего объема жидкости 70% должно приходиться на воду, а оставшиеся 30% — на другие жидкости. Еще можно ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Темный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды, а такое встречается у многих людей», — рассказала нутрициолог «РИА Новости».

Как отметила Гаврикова, при употреблении недостаточного количества воды, кровь начинает густеть, что снижает обеспечение клеток кислородом, а также ухудшает общее физическое состояние. Из-за недостатка воды может снижаться концентрация внимания, появляются головные боли, а реакция замедляется. Кроме того, недостаток воды влияет на работу пищеварительного тракта.

Ранее, 5 ноября, диетолог Людмила Микитюк рассказала, что какао обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует омоложению кожи. При этом эксперт отметила, что отдавать предпочтение следует именно натуральному тертому какао, так как растворимый напиток содержит химию и красители, а также обладает меньшим количеством полезных свойств.