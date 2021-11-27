Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Режим ЧП введен в штате Нью-Йорк из-за роста числа заболевших COVID-19
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Происшествия
Выросло число госпитализированных после ЧП в Кузбассе
Общество
Суд в Кемерово начал рассмотрение дела об аварии на шахте «Листвяжная»
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Россия и КНР выступили против «саммита за демократию» под эгидой США
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Общество
Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе

Нутрициолог рассказала о дневной норме воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог Анастасия Гаврикова 27 ноября рассказала, что единой нормы употребления воды не существует, количество рассчитывается индивидуально для каждого человека.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

Специалист отметила, что ориентироваться необходимо на следующее правило: 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается нормальный вес для определенного роста.

«Из всего объема жидкости 70% должно приходиться на воду, а оставшиеся 30% — на другие жидкости. Еще можно ориентироваться на цвет мочи в течение дня, она должна быть светлой. Темный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды, а такое встречается у многих людей», — рассказала нутрициолог «РИА Новости».

Как отметила Гаврикова, при употреблении недостаточного количества воды, кровь начинает густеть, что снижает обеспечение клеток кислородом, а также ухудшает общее физическое состояние. Из-за недостатка воды может снижаться концентрация внимания, появляются головные боли, а реакция замедляется. Кроме того, недостаток воды влияет на работу пищеварительного тракта.

Ранее, 5 ноября, диетолог Людмила Микитюк рассказала, что какао обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует омоложению кожи. При этом эксперт отметила, что отдавать предпочтение следует именно натуральному тертому какао, так как растворимый напиток содержит химию и красители, а также обладает меньшим количеством полезных свойств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021