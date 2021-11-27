Выжившего на шахте спасателя переведут в кемеровскую больницу

Выжившего при ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» спасателя переведут в больницу в Кемерово. Об этом сообщил врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов в субботу, 27 ноября.

«Именно по этому пациенту принято решение о переводе в областной токсикологический центр», — слова врача передал телеканал РЕН ТВ.

Спасатель Александр Заковряшин (51 год) находится на службе с 2011 года. Он был в звене с пятью другими горноспасателями, которым выжить не удалось. Заковряшин спустился в шахту и делал уколы людям, но потом связь с отрядом спасателей пропала.

У Заковряшина диагностировали переохлаждение и отравление, но, по словам врачей, угрозы для жизни нет.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человекй. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.