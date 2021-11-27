Черчесов оценил информацию о возможном руководстве сборной Польши

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил о готовности возглавить команду Польши. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

По его словам, всё зависит от соответствующего предложения.

«Во-первых, у сборной Польши сейчас есть тренер. А во-вторых, если предложат возглавить, то да, соглашусь», — рассказал он в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Черчесов добавил, что готов вернуться в сборную России, если Российский футбольный союз (РФС) его вновь пригласит.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на Чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день РФС расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.

2 октября Черчесов назвал сборную Турции возможным местом своей будущей работы.

1 ноября телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Черчесов провел неофициальную встречу с главой Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешой, в ходе которой ему предложили возглавить команду, если ей не удастся отобраться на ЧМ-2022.