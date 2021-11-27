Зеленский обвинил журналистов в отсутствии личной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил журналистов в том, что они лишили его личной жизни. Об этом он заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

«Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам у меня больше нет мест в Киеве, где я могу отдохнуть. Это неправильно. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам времени на мою личную жизнь у меня нет. Я имею право ехать туда, куда хочу», — передает слова украинского лидера ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, поведение Зеленского «полностью соответствует данной ситуации».

«Эмоционально, пассионарно, откровенно, искренне, иногда агрессивно. Думаю, что оно полностью соответствует данной ситуации и тому запросу на общение», — рассказал Никифоров после пресс-марафона, длившегося пять с половиной часов.

В ходе этой конферении Зеленский также заявил, что никакого путча на Украине не будет, так как армия страны просто не станет этим заниматься.

Зеленский также заявил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как он считает, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов. При этом президент отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, и усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

В свою очередь, некоторые западные СМИ трактовали слова Зеленского о возможном перевороте как заявление о подготовке путча на Украине.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.