Шульский победил Ойяла на турнире РЕН ТВ

Кулачный боец Павел Шульский одержал победу в поединке с «Африканским Львом» Коллинсом Ойалом в рамках «Боксерского вечера РЕН ТВ» 26 ноября.

Первые два раунда боя прошли при подавляющем преимуществе Шульского. Ойал предпочел отсиживаться в защите и изредка выбрасывать мощные «бомбы». Картина боя не слишком изменилась и в третьем раунде, уточняет РЕН ТВ.

Четвертый раунд превратился во взаимное избиение. Сначала «Африканский лев» пропустил мощный встречный удар от россиянина и оказался в нокдауне. Потрясен кениец не был и сразу же ринулся исправлять ситуацию.

Ему удалось поймать Шульского на боковой удар, после которого россиянин оказался на канвасе. После этого Шульский откровенно «выживал» до конца раунда. Еще раз Шульский оказался в нокдауне в последнем шестом раунде.

Между тем по очкам россиянин все-таки смог вырвать победу над кенийцем.

В двух других боях вечера силами померятся «Русский медведь» Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл, а также Гаджи «Автомат» Наврузов и Евгений Орлов по прозвищу «Молекула ада".

Все бои турнира в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.