Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

Дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ возбуждено в КЧР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карачаево-Черкесии после ликвидации двух неизвестных возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия. Об этом 26 ноября сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

«Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — указано в публикации.

По данным следствия, утром 26 ноября на территории Карачаевского района двое неизвестных произвели неоднократные выстрелы из неустановленного автоматического огнестрельного оружия в сотрудников УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. В тот момент правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Ответным огнем злоумышленники были ликвидированы.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и личности ликвидированных. Для этих целей организована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов СК России по КЧР, добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день в УФСБ России по КЧР сообщили о поисках двух вооруженных мужчин, планировавших теракт. В Карачаевском районе республики ввели режим контртеррористической операции.

Оперативно-розыскные мероприятия по поиску планировавших теракт лиц проводились в горно-лесистой местности Карачаевского района.

Ранее, 22 ноября, в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный связался с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя деньги на банковскую карту.

В сентябре в Буйнакском районе Дагестана введен режим КТО. Сотрудники правоохранительных органов в регионе разыскивали участников незаконных вооруженных формирований.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021