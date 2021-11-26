Дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ возбуждено в КЧР

В Карачаево-Черкесии после ликвидации двух неизвестных возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия. Об этом 26 ноября сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — указано в публикации.

По данным следствия, утром 26 ноября на территории Карачаевского района двое неизвестных произвели неоднократные выстрелы из неустановленного автоматического огнестрельного оружия в сотрудников УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. В тот момент правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Ответным огнем злоумышленники были ликвидированы.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и личности ликвидированных. Для этих целей организована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов СК России по КЧР, добавили в пресс-службе.

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Оперативно-розыскные мероприятия по поиску планировавших теракт лиц проводились в горно-лесистой местности Карачаевского района.

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