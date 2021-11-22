В Омске пресекли деятельность пособника террористической организации

В Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

«УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области во взаимодействии с УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации «Исламское государство» жителя Омска, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный связался с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя деньги на банковскую карту.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». Сотрудники ФСБ устанавливают обстоятельства совершения преступления.

9 ноября стало известно, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении двух подростков, которые планировали теракты в образовательных учреждениях Керчи. Молодых людей приговорили к четырем и семи годам лишения свободы соответственно.

По данным следствия, молодые люди разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.