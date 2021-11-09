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Планировавшие теракты в Керчи подростки получили до семи лет колонии

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении двух подростков, которые планировали теракты в образовательных учреждениях Керчи. Молодых людей приговорили к четырем и семи годам лишения свободы соответственно. Об этом 9 ноября журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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«В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — говорится в распространенном сообщении.

Отбывать наказание несовершеннолетний осужденный будет в воспитательной колонии, а совершеннолетний — в колонии общего режима.

По данным следствия, молодые люди разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.

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