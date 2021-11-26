В Карачаевском районе КЧР ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции был введен в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, где ищут двух вооруженных мужчин, планировавших теракт. Об этом 26 ноября сообщили в УФСБ России по КЧР.

«Ограничения, связанные с КТО, введены на участке горно-лесистой местности в 10 км юго-восточнее города Карачаевска вблизи трассы Каменномост-Учкулан в районе слияния рек Индыш и Кубань», — сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия по поиску планировавших теракт лиц проводится в горно-лесистой местности Карачаевского района.

Оперштаб призвал население воздержаться от посещения района проведения операции и при необходимости содействоввать силам правопорядка.

Ранее, 22 ноября, в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный связался с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя деньги на банковскую карту.

В сентябре в Буйнакском районе Дагестана введен режим КТО. Сотрудники правоохранительных органов в регионе разыскивали участников незаконных вооруженных формирований.