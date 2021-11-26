Песков назвал причину увольнения главы ФСИН Калашникова

Бывший глава ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным по личной просьбе. Об этом 26 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было личное обращение главы ФСИН», — объяснил представитель Кремля.

Он не стал связывать уход Калашникова с работы и ситуацию в колониях Саратовской области. В настоящее время там работают уполномоченные службы, разбирается ФСИН и прокуратура, добавил он.

Накануне Владимир Путин снял с поста главы ФСИН РФ Калашникова, занимавшего должность с октября 2018 года. На должность глава государства назначил Аркадия Гостева.

19 ноября комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний сообщила о проводимой проверке в учреждениях УФСИН по Саратовской области.

10 ноября 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.