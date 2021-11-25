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Политика
Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН
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Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

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Президент России Владимир Путин снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, на эту должность он назначил Аркадия Гостева.

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«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе президента.

Следующим указом на должность директора ФСИН был назначен Аркадий Гостев.

В связи с переходом на пост диктора снят с должности заместителя министра внутренних дел РФ, который занимал с 14 июня 2012 года.

Александр Калашников занимал был главой ФСИН с октября 2018 года.

С июня 2011 года по май 2017 года был начальником управления ФСБ РФ по Республике Коми, а затем стал главой УФСБ РФ по Красноярскому краю.

В феврале прошлого года Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Также президент уволил с поста полковника юстиции Александра Сарафанова, занимавшего пост замруководителя главка СК РФ по Московской области, и генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева, занимавшего должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике.

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