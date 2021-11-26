Врач назвал снижающий уровень сахара в крови и давление способ

Врач Майкл Мосли из Великобритании заявил, что пение является хорошим способом уменьшить гормон стресса — кортизол, а также средством для снижения уровня сахара в крови и кровяное давления. Об этом сообщило 24 ноября издание The Daily Express.

«Мне нравится исполнять песни, пока я за рулем или в душе, и, к счастью, исследования показывают, что пение — это хороший способ уменьшить гормон стресса, кортизол. Это должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови», — уточнил специалист.

По его словам, кортизол приводит к повышению уровня сахара в крови, превращая белок в глюкозу. При этом врач рассказал, что несколько лет назад одна из пациенток пришла в больницу с жалобой на высокое кровяное давление. Позже было принято решение о проведении операции.

Однако пациентка перед хирургическим вмешательством начала петь про себя, и в течение 20 минут ее кровяное давление упало на необходимый уровень для того, чтобы операция продолжалась.

Ранее, 18 октября, ученые из американского Университета Тафтса пришли к выводу, что потребление фисташек положительно влияет на организм при гипертонии и болезнях сосудов. Согласно их данным, в составе этого ценного продукта имеются аминокислоты L-аргинина, способствующие профилактике тромбообразования.