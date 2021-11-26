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Стала известна история названия бренда Niva

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Торговая марка Niva была официально зарегистрирована 45 лет назад — 25 ноября 1976 года — однако до сих пор об истории ее названия ходит много легенд. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель».

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Отмечается, что в Сети можно часто встретить историю о том, что название Niva якобы образовано от имен детей разработчиков. Так, согласно легенде, дочерей ведущего конструктора Петра Прусова звали Наталья и Ирина, а сыновей главного конструктора «ВАЗа» Владимира Соловьева — Вадим и Андрей.

Однако в книге «Владимир Сергеевич Соловьев, человек, конструктор, творец» отмечается, что его сына зовут Сергей, а о Вадиме нет ни слова.

Издание опубликовало рукописные заметки дизайнера Niva Валерия Семушкина, из которых понятно, как на самом деле рождалось название.

«Обозначение «Нива» является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями. Аналогичное по звучанию слово есть в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках», — говорится в записях дизайнера.

Кроме того, в заметке Семушкин привел примеры схожих по звучанию слов из других языков.

«Предлагается рассмотреть обозначения для 12-го класса товаров в двух шрифтах написания — «Нива» для внутреннего рынка и Niva для экспорта», — отметил он.

7 ноября японские автолюбители назвали Lada Niva внедорожником на все времена. Редактор японского портала Traffic News отметил, что в мире немного осталось внедорожников, сохранивших классический дизайн в течение более чем 40 лет.

13 октября главный дизайнер АвтоВАЗа Жан-Филипп Салар рассказал о работе над внедорожником Lada Niva нового поколения. Он отметил, что его цель — создать отличный дизайн Lada: мощный и сильный. Новое поколение российского внедорожника Lada Niva получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Новая Lada Niva будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. Длина составит 4280 мм (на 40 мм больше, чем пятидверная Niva Legend). Колесная база модели — 2600 мм.

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