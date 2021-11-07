Японские автолюбители назвали LADA Niva внедорожником на все времена

Российский автомобиль Lada Niva назвали лучшим внедорожником, сохранившим свой оригинальный дизайн в течение 40 лет. Об этом рассказал Ишигрон — редактор японского портала Traffic News, который смог приобрести автомобиль и оценить его.

«Внедорожник Lada Niva выпускается в России почти без изменений уже более 40 лет и который всё еще можно купить. Я попробовал покататься на внедорожнике, который тайно завоевал популярность в Японии», — написал он в своей статье, опубликованной 25 октября.

В своем обзоре автолюбитель отмечает, что в мире немного осталось внедорожников, сохранивших классический дизайн в течение более чем 40 лет.

«Трехдверная Niva выпускается почти без изменений с 1977 года, когда Волжский автомобильный завод в бывшем Советском Союзе создавал автомобили под маркой Lada. Однако в Японии ее часто называют Lada Niva», — добавил поклонник российского автомобиля.

Ишигрон признался, как во время поездок он ощущает себя находящимся в машине времени и вернувшимся в 70-е, когда управляет Lada Niva. Он кратко рассказывает историю «АвтоВАЗа», который стал частью альянса Renault–Nissan–Mitsubishi и напоминает, что в городах России немало бездорожья, стоит только немного отклониться от основных трасс. И российская Niva — тот автомобиль, что способен проехать даже там.

«В таком месте он в высшей степени уместен. На нем можно ездить на охоту, рыбалку, на работу, и он достаточно прост, чтобы вы могли починить его самостоятельно, даже если он сломан. Niva — это «базовая машина в дикой местности» с подходящими параметрами», — подчеркнул автор обзора.

Он добавил, что, по слухам, даже президент России Владимир Путин использует этот автомобиль, когда ездит на охоту. Но и на дорогах мегаполисов, таких как Москва, Niva встречается нередко.

Ранее, 27 октября, «АвтоВАЗ» приостановил прием заявок от дилеров на трехдверные внедорожники Niva Legend. Причиной стала большая задолженность по отгрузке этих машин из предыдущих заказов.

Днем ранее, 26 октября, в Цюрихе состоялась европейская презентация Niva Red Legend Team, частной команды из Швейцарии, которая выступит на ралли Dakar-2022 на внедорожнике Lada Niva 1984 года выпуска в классическом зачете.